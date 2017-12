Fidia ottiene tre nuove commesse da Volkswagen. Titolo in rally

(Teleborsa) – Fidia ha acquisito tre importanti commesse dal Gruppo Volkswagen, dopo “un accurato processo di valutazione, in competizione con i migliori produttori di sistemi di fresatura Europei”.

Due grandi macchine altamente automatizzate saranno fornite alla Skoda per la lavorazione di stampi di carrozzeria presso lo Stabilimento di Mlada Boleslav – Repubblica Ceca – ed una terza macchina sarà fornita alla Seat per la produzione di modelli in grandezza naturale nel Centro Stile di Barcellona.

Per entrambi i progetti la consegna è prevista per la fine del prossimo anno.

Il mercato appresa la notizia continua a premiare il titolo Fidia che è stato sospeso per eccesso di rialzo e mostra ora un incremento teorico del 17,32%.