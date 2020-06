Fideuram – Sanpaolo Invest prosegue espansione rete

editato in: da

(Teleborsa) – Prosegue il piano di espansione della rete di Private Bankers di Fideuram e Sanpaolo Invest. Dal 1° gennaio al 31 maggio 2020 sono stati inseriti 53 nuovi private banker. Il numero complessivo dei private banker delle due reti al 31 maggio risultava dunque pari a 4.840.

Nel mese di maggio in Fideuram e Sanpaolo Invest – informa una nota – sono stati effettuati alcuni inserimenti di rilievo tra cui Carlo Mondani (Umbria) e Antnio Troilo (Campania) in Fudeuram e Laura Lombardi Bocci Laura (Lombardia) in Sanpaolo Invest.

Il Gruppo Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking aveva annunciato nell’autunno del 2018 un piano di inserimento in tutta Italia di 1.400 risorse tra consulenti, private banker e personale di sede fino al 2021, previsto dal piano d’impresa.