Fideuram e Sanpaolo Invest, i numeri del reclutamento 2020

(Teleborsa) – Sono stati 170 i nuovi private banker inseriti nelle reti Fideuram, IWBank e Sanpaolo Invest nel periodo 1° gennaio – 31 ottobre 2020. I nuovi innesti portano il numero complessivo a 5.542, rende noto Intesa Sanpaolo in una nota.

“Nei primi dieci mesi dell’anno abbiamo accolto 170 nuovi consulenti finanziari e private banker. Anche in questi mesi di emergenza sanitaria le nostre reti continuano ad essere percepite come un modello di servizio vincente, un punto di riferimento per l’intero mondo della consulenza finanziaria – ha dichiarato Fabio Cubelli, Condirettore Generale Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking – Mi fa molto piacere dare il benvenuto anche ai professionisti entrati a far parte della rete IWBank; una realtà dinamica e dotata di un modello di business che si integra perfettamente con la nostra divisione Private”.