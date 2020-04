Fideuram aderisce a iniziativa “Emergenza Coronavirus” di Intesa

editato in: da

(Teleborsa) – Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking aderisce al progetto “Emergenza Coronavirus: vicini a chi ha più bisogno”, l’iniziativa di raccolta fondi lanciata dal Gruppo bancario con la propria piattaforma di crowdfunding “For Funding”.

Le donazioni saranno messe direttamente a disposizione del Commissario Straordinario e della Protezione Civile per rafforzare le strutture sanitarie e gli Enti di gestione dell’emergenza, secondo le priorità da loro indicate, e si aggiungeranno al fondo dei 100 milioni donati da Intesa Sanpaolo. Il progetto rientra nel più ampio piano di supporto al Paese in questa fase di emergenza da parte del Gruppo bancario, che sta già dando segnali forti e concreti attraverso molteplici iniziative messe in campo nelle ultime settimane.

Il primo obiettivo è quello di contribuire alla realizzazione di 2.500 nuovi posti letto per la terapia intensiva. L’importo residuo della raccolta potrà essere utilizzato per ogni intervento necessario al fine di gestire l’emergenza.

Tommaso Corcos, AD Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking, ha commentato l’iniziativa, dicendosi “certo” che la campagna di raccolta fondi “potrà contare sul sostegno dei nostri dipendenti, dei nostri consulenti finanziari e dei nostri clienti, tutti insieme per contribuire a questa grande iniziativa”.

Ai donatori, aziende o privati, sarà garantito l’anonimato o anche la possibilità di commentare e promuovere il progetto, diventandone testimonial.