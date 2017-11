FICO Eataly World al via, le reazioni di Prodi e Mazzoncini (FS) a Teleborsa

(Teleborsa) – FICO Eataly World è una grande festa? “Più di così cosa vuole…”. Con queste parole il l’ex premier Romano Prodi ha risposto alla domanda posta dal cronista di Teleborsa, all’arrivo al parco agroalimentare di Bologna, che debutta proprio oggi al largo pubblico dopo un’anteprima per la stampa.

“No, è proprio bello e soprattutto non è una fiera, ma ha lo scopo ed gli strumenti per insegnare ai ragazzi da dove viene il cibo che mangiamo”, ha spiegato Prodi, aggiungendo “ci sono le mucche lì fuori, non ci sono solo le ditte che vengono”. “Io spero che diventi un modo con cui torniamo alle radici”, ha concluso.

Assieme a Prodi anche Renato Mazzoncini, Ad del Gruppo FS Italiane, che è partner di FICO Eataly World. Alla domanda di Teleborsa su quale fosse stata la sua reazione al lampo di genio di Oscar Farinetti, fondatore di Eataly, il manager ha risposto: “Ci ha messo tre minuti a convincermi, d’altra parte vuol portar su sei milioni di persone e l’importante è che ci vengano in treno”.

Mazzoncini ha poi parlato della posizione strategica di Bologna quale crocevia fra l’Italia del Nord e quella Meridionale ed ha aggiunto “Noi ci siamo, mi sembra una importantissima operazione per l’Italia”.