Ficht: rischi ribasso se futuro Governo si allontana da regole Ue

(Teleborsa) – Nel suo rating, l’agenzia Fitch sostiene di prevedere per il “rischio crescente di elezioni anticipate a partire dalla seconda metà di quest’anno (oramai ragionevole certezza, n.d.r.) un moderato potenziale positivo per la sostenibilità del debito a medio termine nel caso in cui un nuovo Governo sia più stabile e un orizzonte di pianificazione più lungo faciliti un aggiustamento di bilancio”.

Lo si legge in una nota che afferma anche che “al contrario ci sono rischi al ribasso nel caso in cui un futuro Governo scelga di disimpegnarsi dalle regole fiscali dell’Ue e sia più disposto a rischiare l’instabilità del mercato finanziario”.