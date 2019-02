Ficht, attesa per il giudizio sull’Italia

editato in: da

Per l’Italia oggi è il giorno del giudizio. L’agenzia di rating Fitch – che attualmente attribuisce al nostro Paese il voto della BBB con outlook Negativo – farà infatti la sua mossa dando il suo voto alla stabilità dello Stivale, ma lo farà a mercati chiusi.

GLI SCENARI – Sono sostanzialmente 3 le possibili strade per Fitch: confermare il rating attuale con outlook negativo;

confermare il rating e convertire l’outlook in watch negativo, facendo percepire più vicino e probabile un possibile downgrade; tagliare il rating di un notch con outlook stabile, come già fatto da Moody’s lo scorso ottobre

Al momento gli esperti preferiscono non sbilanciarsi anche se molti prevedono che il giudizio possa rimanere invariato ma il condizionale è d’obbligo visto che anticipare le decisioni delle agenzie di rating è sempre piuttosto complesso e legato alla valutazione di più fattori, uno dei quali è sicuramente la sostenibilità dell’indebitamento pubblico generale.

MANOVRA BIS IN ARRIVO? – Nel frattempo crescono le possibilità che Roma debba ricorrere ad una manovra correttiva. Ad allontanare l’ipotesi ci ha pensato nelle scorse ore il Premier Giuseppe Conte nel corso del Question time in Senato sulla situazione economica: “Non riteniamo necessaria alcuna manovra correttiva, dobbiamo solo continuare nel razionale ed efficace utilizzo delle risorse già stanziate”, ha detto il Presidente del Consiglio. Una smentita, però, poco convincente che a più di qualcuno è apparsa più strategica, per non alimentare allarmismo, che formale.

Rassicurazioni che arrivano prima della pubblicazione da parte della Commissione europea del Country Report, previsto per il prossimo mercoledì, in cui, secondo indiscrezioni (a dire il vero subito smentite dalla Portavoce della Commissione Ue, Margaritis Schinas ) l’esecutivo comunitario sosterrà che “nella manovra 2019 non ci sono misure capaci di impattare positivamente sulla crescita di lungo periodo”.

Altro giudizio negativo in arrivo che, al di là delle smentite di facciata, potrebbe gettare le basi a una richiesta di manovra-bis a giugno, dopo la tregua delle elezioni europee.