Fiat festeggia 120 anni, Elkann: “Società guarda al futuro, più forte che mai”

(Teleborsa) – “I 120 anni di Fiat rappresentano un grandissimo obiettivo raggiunto perché poche società nel mondo hanno maturato questa longevità. È un enorme orgoglio”. Ad affermarlo è il presidente di Fca John Elkann nel giorno in cui lo storico marchio automobilistico festeggia questo importante traguardo.

“Mi ricordo bene – racconta Elkann in una lunga intervista alla Stampa – quando nel 1999 festeggiavamo i 100 anni di Fiat nel cui consiglio ero entrato nel 1997. Ho vissuto intensamente questo periodo e oggi la nostra società è forte come mai prima: con i suoi circa 200mila dipendenti, che lavorano in oltre 100 stabilimenti e 46 centri di ricerca, alla fine del 2018 aveva ricavi per 110 miliardi di euro, un utile netto di 3,6 miliardi e cassa positiva. Numeri che il piano di sviluppo in corso vede in ulteriore crescita e che fanno di Fca uno dei maggiori produttori di auto al mondo, presente in 135 Paesi con 13 marchi”.

Per il Presidente di Fca “le aziende che non hanno il coraggio di cambiare sono destinate a sparire” motivo per cui Fca è “un’azienda culturalmente pronta ad affrontare le sfide della nuova era. Rinnovarsi è nel dna del nostro business come del nostro impegno”, spiega. Una necessità che, tuttavia, non rinnega le “forti radici” dell’azienda. “Quest’anno – continua Elkann – a Mirafiori, che compie 80 anni, abbiamo inaugurato il centro Heritage, dove si possono ammirare le macchine che abbiamo prodotto in questi 120 anni, e sempre a Mirafiori vi sarà oggi l’installazione del primo robot per la produzione della 500 elettrica”.

Punto di forza negli ultimi anni è stata la 500 che, come sottolinea il Presidente di Fca, ha raggiunto il “record di vendite di circa 6miioni di vetture”. Ma guardando al futuro l’obiettivo è stare al passo con l’innovazione. “Le auto hanno già a bordo più tecnologia degli smartphone e l’opportunità è di farne un volano dell’innovazione cambiandole su tre fronti: trazione elettrica, connessione e guida autonoma”, conclude.