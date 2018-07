Fiat Chrysler viaggia sugli scudi a Piazza Affari

editato in: da

(Teleborsa) – Viaggia in buon rialzo a Piazza Affari, il titolo di Fiat Chrysler che mostra un rialzo dell’1,44%, sovraperfomando rispetto al FTSE MIB che scivola dello 0,22%. Secondo alcuni rumors, FCA avrebbe avviato le procedure per lo scorporo di Magneti Marelli.

Stando a quanto riporta Il Sole 24 Ore, il gruppo ha iniziato a lavorare nelle scorse settimane e lo scorporo e la quotazione di Magneti Marelli avverrà tramite un veicolo olandese.

Nelle settimane scorse “sarebbero stati formalmente avviati i primi passi dell’ampio piano di riorganizzazione finalizzato allo sbarco in Borsa del business della componentistica del gruppo FCA”, scrive il quotidiano.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Fiat Chrysler, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l’area di supporto stimata a 16,66 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 16,92 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 16,49.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)