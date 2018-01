Fiat Chrysler inverte rotta e spinge al rialzo dopo i conti

(Teleborsa) – Ottima performance per Fiat Chrysler, che scambia in rialzo del 2,73%.

Il titolo dopo la pubblicazione dei risultati del 2017, si era portato in territorio negativo, per poi invertire rotta e spingersi in vetta al FTSE MIB.

Fiat Chrysler ha riportato risultati record, nel 2017, che vedono un EBIT adjusted in progresso del 16% a 7,1 miliardi di euro e margine in crescita di 90 punti base al 6,4%. L’utile netto adjusted è aumentato del 50% a 3,8 miliardi di euro mentre l’utile netto in aumento del 93% a 3,5 miliardi di euro. Ricavi netti pari a 111 miliardi di euro, in linea con il 2016. Quasi dimezzato il debito netto industriale a 2,4 miliardi di euro dai 2,2 miliardi precedenti.

L’analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista del Lingotto più pronunciata rispetto all’andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.

L’analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Fiat Chrysler, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 20,43 Euro. Primo supporto visto a 19,27. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un’evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 18,56.