Fiat Chrysler avvia studio scorporo di Magneti Marelli. Decisione entro giugno

(Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di FCA esaminerà la potenziale separazione di Magneti Marelli nel secondo trimestre del 2018. Lo ha annunciato la società, come largamente atteso, al termine del CdA tenutosi ieri 28 febbraio 2018.

Il Consiglio di Amministrazione prevede di esaminare nel dettaglio le opzioni per tale operazione nel secondo trimestre del 2018, in concomitanza con l’esame del piano industriale del Gruppo per il 2018-2022.

Nel frattempo il management afferma che proseguirà le proprie valutazioni sulle possibili strutture dell’operazione al fine di massimizzare il valore per gli azionisti di FCA.

“Non esiste garanzia che l’esame della potenziale separazione di Magneti Marelli abbia come risultato la decisione di intraprendere l’operazione o che detta operazione, una volta avviata, venga portata a termine”, precisa il gruppo, aggiungendo che “non intende fare ulteriori comunicazioni in materia sino a quando una decisione finale sarà stata adottata”.