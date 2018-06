editato in: da

(Teleborsa) – Fiat Chrysler avanza dello 0,68% dopo il dato sulle immatricolazioni auto di maggio.

Il gruppo automobilistico ha registrato un decremento dello 0,04% nel complesso dell’Unione Europea, con una quota di mercato che scende al 7,7% dal 7,8%. Nel mese, registrazioni in aumento per Alfa Romeo (+12,2%) e soprattutto per Jeep, le cui vendite sono più che raddoppiate: +101,3%, nessun altro marchio registra una crescita così elevata.