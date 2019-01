FFS scorpora la divisione Merci

editato in: da

(Teleborsa) – Dal 1° Gennaio 2019, FFS Cargo, la società affiliata delle Ferrovie Federali Svizzere che gestisce il settore del traffico merci su rotaia, è diventata società indipendente del Gruppo, attraverso una operazione di scissione che avverrà gradualmente nel corso dell’anno.

Obiettivo dello scorporo è rendere concorrenziale l’Azienda e continuare ad assicurare ai clienti nel traffico merci un’offerta qualitativamente elevata. La sede centrale delle Ferrovie federali svizzere FFS Cargo SA – questo il nome giuridico dell’impresa – si trova a Olten, comune elvetico di 18.166 abitanti del Canton Soletta, capoluogo del distretto di Olten. Nel corso del 2018 la divisione merci ha nettamente migliorato il proprio risultato.

Nel 1999, in seguito alla prima riforma ferroviaria in Svizzera, quella che un tempo era un’azienda in regia federale, è stata trasformata in una società anonima di diritto speciale e suddivisa in tre divisioni indipendenti: Traffico viaggiatori, Traffico merci e Infrastruttura.

FFS Cargo è membro dell’alleanza Xrail che è stata fondata nel febbraio 2010 da sette ferrovie merci europee per il traffico internazionale a carri completi.