Festival Cinema di Venezia al via, Gruppo FS al fianco della rassegna

editato in: da

(Teleborsa) – Al via oggi la 76° edizione del Festival del Cinema di Venezia, in programma dal 28 agosto fino al 7 settembre. Una delle rassegne più importanti per quanto riguarda il mondo cinematografico, che inizierà con la proiezione del film Estasi di Gustav Machaty, in una versione restaurata presentata in prima mondiale.

Molti i film attesi durante questo evento di fine estate, fra i quali La Veritè, con Juliette Binoche, J’Accuse di Roman Polanski e The Laundromat di Steven Soderbergh con la pluripremiata attrice Meryl Streep.

Il Gruppo FS è al fianco della più importante rassegna italiana del cinema, con riduzioni previste sull’acquisto dei biglietti d’ingresso alla manifestazione, di cui Trenitalia è il vettore ufficiale. Agevolazioni facili da ottenere, esibendo la Carta fedeltà di Trenitalia con il biglietto o l’abbonamento di viaggio. Con il sostegno alla Mostra del Cinema, il Gruppo FS conferma il proprio impegno a favore del mondo della cultura.