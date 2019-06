Festa della Musica 2019, giornata ricca di appuntamenti all’Aeroporto di Bari

editato in: da

(Teleborsa) – Domani, 21 giugno 2019, si terrà la “Festa della Musica”, grazie al MiBAC ed al contributo della SIAE in collaborazione con soggetti pubblici e privati, fra cui tantissimi aeroporti, sempre molto attenti a questo evento culturale. Diciassette gli aeroporti italiani che aderiscono all’iniziativa – Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Napoli, Pisa, Trieste, Olbia, Palermo, Bari, Torino, Perugia, Trapani, Bergamo e Venezia – proponendo concerti di ogni genere, con artisti di fama nazionale e internazionale ed esibizioni che spazieranno dalla lirica al jazz, passando per il pop, rock e country.

Sarà “Festa della musica” anche presso il sistema degli aeroporti pugliesi, dove si susseguiranno esibizioni di musicisti, in erba e professionisti, che celebreranno la musica in tutte le sue declinazioni, a partire dalle 10 e per tutta la mattinata, nell’area imbarchi del Karol Wojtyla di Bari.

“L’iniziativa della musica negli aeroporti è una cosa a cui abbiamo aderito con convinzione, crediamo che questi luoghi possono farci vivere momenti di aggregazione che possono farci condividere esperienze ed emozioni”, commenta il Presidente di Aereoporti di Puglia, Tiziano Onesti.

Lo scalo pugliese proseguirà la festa fino alla fine di luglio, grazie ad un pianoforte a coda a disposizione di tutti. “Per regalare magari un piacevole intervallo ai passeggeri in attesa”, sottolinea Onesti.

La giornata del 21 giugno sarà ricca di eventi all’Aeroporto di Bari: si partirà al mattino con l’esibizione di Fabio, enfant prodige con una grande passione per il pianoforte, che presenterà un repertorio di canzoni popolari – tedesche, inglesi e francesi – per bambini; sarà poi la volta del trio di archi e pianoforte formato da Clelia Sguera, violino, Vincenzo Anselmi, viola, e Vito Liturri al pianoforte; la giornata proseguirà con il pianista Chicco De Angelis, per poi concludersi con l’esibizione del duo formato da Matteo Palermo e Luigi Poliseno, talentuosi chitarristi accomunati dalla grande passione per la musica e dal fatto di essere entrambi dipendenti di Aeroporti di Puglia.

Le grandi colonne sonore dei film di successo faranno da sottofondo all’Aeroporto di Bari: da “Il tè nel deserto” a “Rain” passando per “Nuovo Cinema Paradiso” e “Love Theme from Giulietta e Romeo”.