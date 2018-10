Festa del Cinema, Giorgio Armani veste Martin Scorsese per il Premio alla Carriera

editato in: da

(Teleborsa) – Un grande registra è stato premiato ieri, 22 ottobre 2018, alla Festa del Cinema di Roma 2018: Martin Scorsese ha ricevuto il Premio alla Carriera. Per l’occasione e per la cena che si è tenuta in suo onore, il regista ha scelto di indossare un abito Giorgio Armani Made to Measure. Anche Roberta Armani ha indossato un abito Giorgio Armani.

Martin Scorsese è considerato uno dei maggiori e più importanti registi della storia del cinema. Tra i numerosi premi cinematografici ricevuti, l’Oscar alla miglior regia nel 2007 per The Departed – Il bene e il male, la Palma d’oro al Festival di Cannes nel 1976 per Taxi Driver, il Leone d’oro alla carriera al Festival del cinema di Venezia nel 1995 e tre Golden Globe come miglior regista nell’ultimo decennio.