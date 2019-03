Fervi, ricavi in crescita nel 2018

editato in: da

(Teleborsa) – Fervi ha chiuso il 2018 con ricavi netti consolidati in aumento di circa l’8,2% rispetto a quelli dell’esercizio precedente, a 24.275 migliaia di euro.

L’EBITDA consolidato, escludendo i costi delle attività post quotazione, risulta essere, in valore assoluto, costante rispetto a quello del precedente periodo comparabile, a 4.880 migliaia, contro Euro 4.689 migliaia del 2017.

Il risultato netto consolidato dell’azienda italiana attiva nel settore della fornitura di attrezzature professionali è pari ad Euro 1.785 migliaia, contro Euro 1.933 migliaia del 2017.

Migliora la Posizione Finanziaria Netta consolidata ad Euro 2.344 migliaia al 31 dicembre 2018, contro Euro -5.585 migliaia del 2017.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti la distribuzione di un dividendo unitario pari a 0,20 Euro lordo per azione contro 0,15 del 2017. Il dividendo, qualora approvato dall’Assemblea, sarà messo in pagamento per gli aventi diritto in data 9 maggio 2019 con data stacco cedola il 7 maggio 2019 e record date l’8 maggio 2019.

Con riferimento all’evoluzione prevedibile della gestione si ritiene, nonostante la situazione macroeconomica, che il livello dei ricavi stia confermando un trend di crescita che potrà essere sostenuto anche grazie all’integrazione della neo-acquisita Vogel Germany. Inoltre le risorse ottenute con la quotazione delle azioni all’AIM Italia consentiranno di garantire il necessario sviluppo dell’attività sia per vie organiche che per vie esterne.

In rosso il titolo a Piazza Affari: -1,67%.