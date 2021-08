FERROVIENORD, proseguono lavori per terzo binario Affori-Cormano

editato in: da

(Teleborsa) – Proseguono i lavori per la realizzazione del terzo binario tra la stazione di Milano Affori e la stazione di Cormano-Cusano sulla linea Bovisa-Seveso di Ferrovienord, controllata al 100% da FNM.



Ad oggi – si legge nella nota ufficiale – sono stati realizzati gli interventi propedeutici ai lavori ferroviari oltre che la sistemazione delle aree limitrofe alla ferrovia. Dal mese di settembre inizieranno invece le operazioni di posa del nuovo binario che verranno realizzate in orario notturno per non interferire con la normale circolazione ferroviaria. Il completamento di questo intervento avrà come effetto l’aumento della regolarità dell’esercizio ferroviario e permetterà il futuro attestamento linea S12 (Cormano Cusano – Milano Passante – Melegnano).



L’intervento – prosegue la nota – ha un valore complessivo di 12.240.011,89 euro ed è stato finanziato completamente da Regione Lombardia. La conclusione dei lavori, con la realizzazione di 2,3 km di nuovo binario per il potenziamento della linea Bovisa-Seveso, è prevista per il mese di luglio 2022.