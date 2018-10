Ferrovie, viaggio inaugurale del primo InterCity per la Calabria

editato in: da

(Teleborsa) – Il Ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, ha consegnato oggi ai cittadini calabresi quattro nuovi InterCity, subito in servizio nella flotta Trenitalia fra Reggio Calabria, Metaponto e Taranto. Lo ha annunciato FSI, sottolineando che “l’impegno di Ferrovie dello Stato Italiane per il Sud Italia parte dalla Calabria”.

Questa mattina l’InterCity562 con le carrozze rinnovate è partito da Reggio Calabria Centrale alle 11.55. A bordo il Ministro Toninelli, accompagnato dall’Amministratore delegato del gruppo FS Italiane, Gianfranco Battisti, e dall’AD di Trenitalia, Orazio Iacono. Titolare del MIT e vertici del gruppo hanno hanno testato, assieme ad alcuni viaggiatori (pendolari e studenti), il comfort delle nuove carrozze in un viaggio fino a Melito Porto Salvo.

“Abbiamo raggiunto un primo e importantissimo traguardo per i cittadini calabresi. Una promessa mantenuta. C’è un grande cambiamento in corso e parte proprio dal Sud”, afferma il Ministro Toninelli, aggiungendo “una linea quella Jonica dove Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) è già all’opera con interventi di potenziamento”.

“L’impegno del Gruppo FS Italiane per migliorare i servizi ferroviari in Calabria è il segno concreto delle nuove scelte strategiche di FS Italiane e della missionche ci ha dato il Governo.”, sottolinea l’AD Gianfranco Battisti, “ribadendo “siamo concentrati sulle persone e sulle loro esigenze. Ci stiamo dedicando con particolare attenzione al Sud, ai pendolari e al trasporto regionale, con un piano di investimenti complessivo di circa sei miliardi di euro e oltre 600 nuovi treni che garantirà, entro cinque anni, il rinnovo dell’80 per cento dell’intera flotta regionale”ha dichiaratoGianfranco BattistiAmministratore Delegato e Direttore Generale di Ferrovie dello Stato Italiane”.

Si tratta del primo dei quattro InterCity che rientrano nel perimetro del Contratto di Servizio tra Trenitalia, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Ministero dell’Economia e delle Finanze che prevede 1 miliardo di euro di investimenti per l’upgrading della flotta. Infatti, l’impegno del Gruppo FSI interessa la rete ferroviaria calabrese: lavori di adeguamento e velocizzazione della linea jonica, interventi di manutenzione straordinaria, interventi per l’elettrificazione del tratto fra Sibari e Catanzaro Lido.

I nuovi treni si aggiungono ai 58 collegamenti regionali giornalieri offerti sulla linea Jonica. Sono complessivamente 224 i convogli di Trenitalia che ogni giorno viaggiano in Calabria. La mobilità regionale è garantita da 188 corse a cui si aggiungono 10Frecce(Frecciargento, Frecciabianca, FRECCIALink) e 26 InterCity (giorno, notte, bus) che collegano la Calabria al resto d’Italia.

Il rinnovo della flotta InterCity sulla linea Jonica da parte di Trenitalia rientra nella nuova strategia del Gruppo FS Italiane che mette al centro le persone e il miglioramento degli standard dei viaggi in treno. L’investimento complessivo da parte di Trenitalia per il rinnovo della flotta InterCity è di di 1,3 milioni di euro.