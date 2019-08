Ferrovie, verso l’apertura alla concorrenza, i binari Ue prossimo campo di battaglia

editato in: da

(Teleborsa) – La mappa dell’Alta Velocità europea potrebbe essere radicalmente ridisegnata dalla fine del 2020, periodo dal quale tutti i paesi Ue dovrebbero aprire le loro rotaie per i treni superveloci alla concorrenza.

La sfida dunque è aperta, e i ‘big’ del settore si stanno armando ad una partita che varrà miliardi. Trenitalia, la francese Snfc, Italo, Deutsche Bhan e la spagnola Renfe sono i nomi più importanti del settore nel nostro Continente. L’Italia mette in campo i battaglieri ed eterni concorrenti Trenitalia e Italo, i quali dovranno sollevare il Tricolore sia alla conquista di nuove tratte sia in difesa delle rotaie veloci di casa nostra. Quest’ultima sarà una sfida cruciale ma, grazie ad anni di efficientamento delle tratte e di sistemazione dei costi, la partita per gli eventuali concorrenti transalpini sarà ardua.

Le Fs però non attendono di certo il 2020 per sbirciare dentro allo scrigno delle nuove possibilità per l’Alta Velocità europea. Infatti, l’azienda ha già chiesto a Parigi di poter operare con due treni Frecciarossa al giorno tra Milano e Parigi via Lione. Ma a livello europeo le partite più ricche si giocheranno sulle ambitissime Parigi-Bruxelles, Colonia-Amburgo, Londra-Edimburgo, Colonia-Francoforte, Parigi-Lione, Berlino-Francoforte, Colonia-Bruxelles, Parigi-Bordeaux, Barcellona-Madrid e la già citata Parigi-Milano.

