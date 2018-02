Ferrovie SudEst, Bellanova: “Salve grazie al Governo”

(Teleborsa) – Il vice ministro dello Sviluppo Economico Teresa Bellanova replica ad alcune dichiarazioni del consigliere regionale Ernesto Abaterusso su Ferrovie del Sud Est. In particolare il membro del Consiglio aveva parlato di un “servizio di trasporto che fa acqua da tutte le parti, probabilmente il peggiore fra quelli offerti da tutte le regioni italiane”.

Secondo Bellanova, “dinanzi a quanto emerge dall’indagine in corso della Magistratura immagino che qualsiasi persona di buon senso ringrazierebbe il Governo e il Ministro Delrio per aver salvato Ferrovie del Sud Est scegliendo prima la via del commissariamento, dunque quella del passaggio in Ferrovie dello Stato, condizione essenziale per investire sul rilancio e la trasformazione dell’arteria in Metropolitana di superficie. Il che significa qualità del trasporto pubblico locale e mobilità sostenibile.

Non è a questo Governo né alla sottoscritta che bisogna chiedere conto dei disservizi e, come sostiene la Magistratura, dei “saccheggi perpetrati dal 2001 al 2015” che hanno portato alla situazione attuale. Ricordo solo che all’indomani del Commissariamento deciso dal Governo, proprio il Commissario Viero, nel frattempo impegnato in un lavoro certosino e puntuale finalizzato al risanamento e al rilancio, consegnava la relazione su sprechi e consulenze della società, depositata presso il Ministero delle Infrastrutture.

Per il resto, dinanzi all’operato lineare e trasparente del Governo, alzare polveroni o lanciare accuse di qualsiasi natura non serve se non a intorbidare ulteriormente le acque”.