Ferrovie, sciopero 8 marzo: garantite le Frecce di Trenitalia

(Teleborsa) – Frecce di Trenitalia regolari l’8 marzo in occasione dello sciopero generale del personale dei ferrovieri. L’astensione dal lavoro è stata indetta da alcune sigle sindacali autonome dalla mezzanotte del giorno della Festa della Donna fino alle ore 21 della stessa giornata. Lo comunica il Gruppo FS Italiane in una nota, precisando come per gli altri treni nazionali siano previste ripercussioni molto limitate.

Le Ferrovie dello Stato, inoltre, ricordano che saranno garantiti tutti i convogli previsti in caso di agitazione del personale. La tabella è consultabile online e attraverso l’Orario ufficiale di Trenitalia. Sarà anche assicurato il collegamento “Leonardo Express” tra Roma Termini e l’aeroporto internazionale Leonardo Da Vinci di Fiumicino.

Per quanto riguarda i treni regionali, saranno garantiti i servizi previsti per legge nei giorni lavorativi e nelle fasce orarie più frequentate, ovvero dalle 6.00 alle 9.00 e dalle 18.00 alle 21.00.

Lo sciopero potrà interessare anche convogli di Trenord. La società della Lombardia fa sapere che i suoi treni regionali, suburbani, e i collegamenti aeroportuali con l’aeroporto di Malpensa (Malpensa Express e Malpensa-Bellinzona) potranno subire ritardi, limitazioni o cancellazioni.

Per garantire i collegamenti del “Malpensa Express”, sottolinea la società milanese, saranno previsti bus sostitutivi, senza fermate intermedie, esclusivamente tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto e tra Stabio e Malpensa Aeroporto.