Ferrovie Roma, via libera della Giunta a 11 nuovi treni

(Teleborsa) – Nuovi treni in arrivo a Roma, per migliorare le condizioni di viaggio dei pendolari delle linee Roma-Lido e Roma-Civitacastellana-Viterbo. La Regione, proprietaria delle due linee gestite da Atac, con un provvedimento di Giunta ha dato il via libera alla gara per l’acquisto di 11 nuovi treni, 5 destinati alla Roma-Lido e 6 alla Roma-Nord.

Il bando di gara, dal valore di 100 milioni di euro, rappresenta una prima parte di un finanziamento complessivo da 315 milioni di euro per la fornitura di 38 convogli.

I primi nuovi treni dovrebbero entrare in servizio nel 2022.