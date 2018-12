Ferrovie, ripristinata la circolazione sulla Roma – Napoli AV

editato in: da

(Teleborsa) – L’operatività sulla linea AV Roma-Napoli è stata completamente ripristinata. Lo fa sapere rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), indicando che sono terminati alle 23.10 gli interventi dei tecnici di RFI impegnati da ieri pomeriggio, 26 dicembre, dopo un guasto alla rete elettrica.

E’ stato riparato il guasto che aveva causato il blocco del traffico e l’instradamento dei treni AV sulle linee via Cassino e via Formia. La circolazione è quindi stata riattivata e da stamattina è regolare.

Durante l’interruzione Trenitalia ha attivato una serie di misure per i passeggeri in viaggio: è stata effettuata assistenza a bordo di tutte le Frecce coinvolte per circa 10 mila passeggeri, ai quali sono state distribuite bevande e snack. Sono state oltre cento le persone dell’assistenza impegnate nelle stazioni lungo tutto il network AV.

Inoltre, sono stati inviati cinquemila SMS informativi per comunicare direttamente ai passeggeri i ritardi e le modalità di indennizzo. Informazioni in tempo reale sono state diffuse anche dai canali social del Gruppo FS Italiane.

A tutte le persone coinvolte è stato assicurato il proseguimento fino alle loro destinazioni finali. Tra Napoli Afragola e Napoli Centrale sono state attivate corse con Bus.

Trenitalia ha infine disposto il rimborso integrale del biglietto per i clienti giunti a destinazione con oltre 180 minuti di ritardo. Misura straordinaria che si aggiunge a quanto previsto dalle normative comunitarie in vigore che prevedono un rimborso del 50% per ritardi superiori ai 120 minuti.