Ferrovie, RFI: quattro miliardi di investimenti per la security

(Teleborsa) – Previsti da Rete Ferroviaria Italiana, Gruppo Ferrovie dello Stato, quattro miliardi di investimenti per la sicurezza della marcia dei treni, “con focus su nuovi sistemi tecnologici e potenziamento degli impianti di sorveglianza dei punti strategici”. Lo afferma RFI, sottolineando di aver “già avviati da tempo diversi piani di investimento per installare nuove tecnologie e assicurare, soprattutto nei punti sensibili dell’infrastruttura, ovvero una ridondanza dei sistemi che consenta l’attivazione di soluzioni alternative e quindi di assicurare il servizio anche in casi come l’incendio di Rovezzano”

Soluzioni, spiega la società, che “consentono di diminuire notevolmente la necessità di cavi lungo le linee e nei piazzali delle stazioni ferroviarie, permettendo di diminuire in modo considerevole il carico manutentivo nonché lo stesso numero di aree sensibili”. RFI, inoltre, già rispetta tutti gli standard internazionali di costruzione e gestione delle infrastrutture e dei sistemi a loro supporto.