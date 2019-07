Ferrovie, RFI pubblica bando per lavori tratta Telese-San Lorenzo Maggiore

editato in: da

(Teleborsa) – Passo in avanti per la realizzazione della ferrovia Napoli-Bari. Nella giornata odierna, infatti, è stato pubblicato il bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea per quanto riguarda il tratto di linea Telese – San Lorenzo Maggiore-Vitulano. Il raddoppio del tratto di linea garantirà un aumento di capacità e regolarità.

Per la gara è stato fissato un importo a base d’asta di 500 milioni di euro. Tutti i lotti dell’itinerario Napoli-Bari saranno appaltati ed avviati alla fase realizzativa entro il 2020, con il completamento entro il 2026, e l’avvio del collegamento nel 2023, per un costo complessivo di 6,2 miliardi di euro.

Proseguono, intanto, spedite le attività per la nuova linea: sulla Napoli-Cancello e sulla Cancello-Frasso i lavori sono già in corso; tra Foggia e Bari sono in corso interventi tecnologici per velocizzare i collegamenti mentre i tratti Vitulano-Apice, Bovino-Cervaro e la bretella di Foggia sono già attivi.