Ferrovie, Lezzi: a disposizione fondi Fsc per Alta Capacità fino a Lecce

(Teleborsa) – Il Ministro per il Sud, Barbara Lezzi, chiederà nei prossimi giorni che Rete Ferroviaria Italiana dia inizio a uno studio di fattibilità per estendere fino a Lecce il “progettato” servizio ad Alta Capacità Napoli-Bari. Lo ha precisato riferendosi a una precedente dichiarazione rilasciata a Bari, sottolineando che la richiesta a RFI avverrà il 12 marzo in occasione dei tre Cis (Comitati di Indirizzo e Sorveglianza) ferroviari convocati a Roma.

“Per finanziare l’opera – ha aggiunto il Ministro Lezzi – metterò a disposizione le risorse del Fondo sviluppo e coesione, di mia competenza”.