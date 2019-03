Ferrovie, il Parlamento UE approva il progetto Discover EU

editato in: da

(Teleborsa) – Il Parlamento europeo ha approvato il rinnovo del progetto Discover EU, l’iniziativa dell’Unione Europea che permette ai giovani di ricevere un pass Interrail (di durata da due giorni a un mese) per spostarsi gratuitamente in 30 Paesi con i treni di 35 compagnie ferroviarie.

Inserito nel programma Erasmus+, Discover EU è finanziato con 700 milioni di euro nel periodo 2021-27 ed è esteso ai giovani con età compresa fra i 18 e i 20 anni, con il coinvolgimento di circa 1,5 milioni di giovani: lanciato nel 2018, in occasione dell’Anno europeo del Patrimonio culturale, interessando 15mila giovani, tra aprile e ottobre 2019 coinvolgerà altri 14.500 ragazzi e ragazze.

Il progetto vede coinvolto in primo piano il nostro Paese, il più visitato in Interrail nel 2018, e FS Italiane: il pass infatti è valido a bordo delle Frecce e dei treni InterCity e Regionali di Trenitalia (Gruppo FS Italiane).

“La conferma del progetto Discover EU, inserito nel programma Erasmus+ – sottolinea Gianfranco Battisti, AD di FS Italiane -contribuisce in maniera concreta a formare i giovani cittadini europei, permettendo maggiore integrazione in un’unica grande realtà senza confini.

“Grazie a Interrail, milioni di ragazzi hanno scoperto il Vecchio Continente in treno apprezzando le ricchezze della diversità che lo caratterizzano”, ricorda Battisti. “Il treno permette una maggiore integrazione e una conoscenza profonda delle culture dei singoli Paesi. Inoltre, il prossimo Piano industriale di FS Italiane ha anche l’obiettivo di consolidare la nostra leadership nel trasporto ferroviario in Europa, nostro mercato domestico, facendo leva sul know-how ingegneristico e sulle eccellenti potenzialità industriali e manageriali di tutte le società del Gruppo”.

Lo scorso anno oltre il 30% dei One Country Pass (OCP) è stato venduto per viaggi nel nostro Paese. Inoltre, Roma, Firenze, Venezia e Pisa figurano nella lista delle dieci destinazioni più gettonate.

Grazie alla capillarità della rete ferroviaria, l’Italia rimane una meta privilegiata per una vacanza in treno: nell’ultimo anno, per viaggi in prima classe, è stato registrato un aumento del 100% degli OCP venduti a persone con età superiore ai 60 anni (Senior) e del 35% per gli OCP acquistati da adulti con età compresa fra i 28 e i 59 anni. In generale, nell’anno scorso sono stati venduti circa 300mila pass Interrail, con un incremento del 3% rispetto al 2017.