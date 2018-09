Ferrovie, il 24 settembre sciopero ditte appalti ferroviari. Ma treni regolari

editato in: da

(Teleborsa) – Entreranno in sciopero lunedì 24 settembre i dipendenti delle ditte esterne al Gruppo FS Italiane, che gestiscono in appalto i servizi di pulizia e alcune attività accessorie sui treni e nelle stazioni.

Lo sciopero non avrà alcun effetto sulla circolazione ferroviaria, che sarà quindi regolare, mentre potrebbero essere colpiti da disservizi altri servizi ed attività non gestiti direttamente dal gruppo ferroviario, come le pulizie a bordo dei treni e nelle stazioni. Assicurati invece i servizi di assistenza alle persone a ridotta mobilità e con disabilità nelle stazioni.

Trenitalia e RFI hanno già assicurato lavoreranno affinché siano erogati con sufficienti livelli di qualità i servizi minimi previstiper questa attività.