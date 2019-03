Ferrovie dello Stato, ancora più presenza estera grazie a know-how ingegneristico

editato in: da

(Teleborsa) – Il Gruppo FS Italiane rafforza la sua presenza all’estero grazie al suo Know-how ingegneristico e tecnico. Obiettivo che si concretizza negli accordi sottoscritti con le Ferrovie ungheresi e indonesiane e dagli incarichi acquisti da Italcertifer, partecipata FS, in Finlandia,Bulgaria e Taiwan per incrementare le attività di ingegneria e certificazione oltre i confini nazionali.

Per quanto riguarda i primi due Paesi, FS ha firmato con questi il Memorandum of Understanding al fine di sviluppare e potenziale soluzioni innovative nelle infrastrutture e nel trasporto ferroviario, oltre a volerne riqualificare le stazioni commerciali dedicando particolare attenzione alla formazione del personale e all’incremento del traffico passeggeri e merci fra Italia e Ungheria.

Al contempo, per quel che concerne la Bulgaria, Italcertifer si è aggiudicata le certificazione di sicurezza della stazione di Sofia e della linea Sofia- Volujak, inserita all’interno del Corridoio europeo TEN-T Orient/East Med.

In Finlandia, invece, ls società di certificazione di FS sarà predisposta a effettuare test per verificare i requisiti tecnici del veicolo diagnostico acquistato dalle ferrovie della penisola scandinava atto a controllare l’infrastruttura ferroviaria.

Infine Italcerfifer, nell’ottica di un incremento dello sviluppo nei Paesi asiatici, supervisionerà i critical Safery Test e garantirà, attraverso ispezioni sul posto, che siano soddisfatti i requisiti di sicurezza nella realizzazione dei sistemi TLC della Tapei Circular Line. Il nuovo sistema di trasporto sopraelevato di media capacità che da giugno 2019 nell’isola di Taiwan collegherà l’aeroporto di Tapei alla stazione di Dapinglin e alla nuova linea metropolitana Songshan-Xindian.

“FS Italiane è costantemente impegnata nel consolidare la propria leadership nel trasporto ferroviario in Europa e nel mercato internazionale – ha dichiarato l’Amministratore Delegato e Direttore Generale di FS Italiane, Gianfranco Battisti – e il Memorandum sottoscritto con Ferrovie ungheresi e Indonesiane e gli incarichi di Italcertifer in Bulgaria, Finlandia e Taiwan confermano l’obiettivo di FS italiane di espandersi all’estero, facendo leva sulle eccellenti potenzialità industriali e manageriali di tutte le società del Gruppo. Partecipare alle gare indette in altri Paesi permette a FS di rafforzare la presenza oltre i confini nazionali, conquistando stima e notorietà grande alle competenze e alla professionalità dei dipendenti”.