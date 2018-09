Ferrovie, Commissaria ai Trasporti Bulc: “UE investirà ancora in progetti prioritari per rete TEN-T”

editato in: da

(Teleborsa) – La dotazione di “Connecting Europe Facility” indirizzata alle linee ferroviarie strategiche “è uno dei principali strumenti di finanziamento a livello europeo per sostenere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T)“.

Per il prossimo bilancio a lungo termine dell’UE, la proposta della Commissione prevede di continuare a sostenere finanziariamente i principali progetti nel settore delle infrastrutture di trasporto”.

E’ quanto ha dichiarato Violeta Bulc, Commissaria europea per i Trasporti, a nome della Commissione europea, affermando che “il regolamento sulla rete transeuropea dei trasporti e il regolamento sul meccanismo per collegare l’Europa stabiliscono le priorità anche per quanto riguarda le linee ferroviarie strategiche fondamentali della rete centrale TEN-T da completare entro il 2030“.

Inoltre, “i piani di lavoro dei coordinatori europei per i corridoi della rete centrale affinano ulteriormente l’approccio adottato di comune accordo per il completamento di ciascun corridoio e le priorità orizzontali, nonché per la realizzazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS). I piani di lavoro sono aggiornati a intervalli regolari e approvati dagli Stati membri; essi costituiscono pertanto un importante strumento per raggiungere un consenso sulle priorità fondamentali”.

Lo scorso mese di maggio la Commissione UE ha presentato una proposta di regolamento volta a razionalizzare le procedure di rilascio delle autorizzazioni applicabili ai progetti della rete centrale transeuropea. L’iniziativa prevede l’istituzione di sportelli unici negli Stati membri al fine di facilitare l’attuazione dei progetti infrastrutturali della rete centrale e mira ad applicare un unico quadro giuridico per gli appalti pubblici in caso di progetti transfrontalieri. La proposta è attualmente all’esame dei co-legislatori”.