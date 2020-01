Ferrovie, Alta Velocità senza conducente: in Cina primo treno del mondo a 350 Km/h

editato in: da

(Teleborsa) – In viaggio a 350 Km/h senza macchinista a bordo. In Cina è realta per la prima volta al mondo con l’entrata in servizio di convogli a “guida automatica” che percorrono la linea ferroviaria ad Alta Velocità da Pechino a Zhangjiakou, città della provincia dell’Hebel che ospiterà le Olimpiadi invernali del 2022. La durata del viaggio in precedenza di tre ore si è drasticamente ridotta a 47 minuti.

Attualmente sono 30 i treni che ogni giorno percorrono le 108 miglia (173,974 Km) che separano le due città, ma i convogli senza conducente al momento sono solo 6 con tuttavia sempre con un macchinista a bordo con funzioni di “monitoraggio”.