Ferrovie, accordo di cooperazione Italia-UE su sicurezza

(Teleborsa) – L’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF) e l’Agenzia dell’Unione Europea per le Ferrovie (ERA) firmeranno a Roma l’accordo di cooperazione che apre una nuova stagione per la sicurezza sui binari rendendo operativo il pilatro tecnico del IV pacchetto ferroviario, in vigore dal prossimo 16 giugno.

La firma della collaborazione e in programma venerdì prossimo, 7 giugno 2019, presso la Sala del Parlamentino al MIT. Alla cerimonia prenderanno parte Marco D’Onofrio, Direttore dell’ANSF e Joseph Doppelbauer, Direttore Esecutivo dell’ERA. È previsto il saluto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli.