Ferretti Group verso la Borsa. IPO chiusa entro fine ottobre

(Teleborsa) – Ferretti annuncia l’IPO che la porterà a quotarsi alla Borsa di Milano entro fine ottobre. La società, leader nella progettazione, produzione e commercializzazione di motor yacht di lusso, ha presentato i dettagli dell’offerta che la porterà sul MTA.

L’IPO si compone di un’offerta primaria di vendita di nuove azioni e da un collocamento privato (offerta secondaria) che riguarda azioni detenute da alcuni degli attuali azionisti, rivolto a investitori istituzionali (esclusi USA) e Qualified Institutional Buyers americani. La struttura definitiva dell’Offerta e la suddivisione fra offerta primaria e secondaria sarà determinata successivamente.

Ferretti intende poi offrire le nuove azioni anche ad alcuni dirigenti con responsabilità strategiche a “sconto” rispetto al Prezzo di Offerta.

E’ previsto che l’Offerta si concluda entro la fine di ottobre 2019. Nell’ambito dell’Offerta, Barclays Bank PLC, BNP Paribas, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e UBS Investment Bank agiranno in qualità di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners. BNP Paribas agirà anche come Sponsor ai fini della Quotazione.

Ferretti, intende raccogliere circa 100 milioni di euro dall’IPO e prevede di utilizzare tale importo per sostenere gli obiettivi di crescita e sviluppo. Il Gruppo, ha chiuso il 2018 con ricavi per 600 milioni ed ha una quota dell’8% nel mercato della produzione di yacht seriali e semi-custom. La leadership del Gruppo Ferretti trova le sue radici in marchi iconici – Ferretti Yachts, Custom Line, Riva, Pershing, CRN, Mochi Craft, Itama e Wally – mentre il modello di business del Gruppo Ferretti si basa su una solida base produttiva con sei cantieri navali, specializzati per marchio e dimensione delle imbarcazioni, in Italia ed una rete globale di circa 60 dealer in oltre 70 paesi e più di 300 broker.

Ferretti è sostenuta da due azionisti di riferimento, la cinese Weichai Group e Piero Ferrari, attraverso F Investments, mentre il team dirigenziale è guidato dall’Amministratore Delegato Alberto Galassi.