Ferrero: fatturato in aumento grazie a Nutella, Ferrero Rocher e Kinder Bueno

editato in: da

(Teleborsa) – Crescono i ricavi del gruppo Ferrero che chiude l’esercizio 2018-2019 con un fatturato consolidato di 11,4 miliardi di euro, con un incremento del 6,2% rispetto all’anno precedente quando aveva registrato un fatturato consolidato di 10,7 miliardi di euro.

Le vendite di prodotti finiti sono aumentate di circa il 6% grazie ai mercati di Germania, Francia e Stati Uniti. A trainare la crescita del fatturato – si legge in una nota diffusa dopo l’approvazione del bilancio consolidato da parte di Ferrero International, società capogruppo del gruppo Ferrero, relativo all’esercizio chiuso al 31 agosto 2019 – sono stati soprattutto Nutella, Ferrero Rocher e Kinder Bueno ma anche i prodotti freschi e quelli da ricorrenza. Al risultato ha contribuito anche il lancio, in alcuni mercati, di nuovi prodotti come Nutella Biscuits e Kinder Cards. In riferimento ai frollini con la crema alle nocciole l’azienda specifica che si fa riferimento al periodo maggio-agosto 2019, quando il prodotto è stato commercializzato in Francia e non al lancio del prodotto in Italia.

In aumento, rispetto al 2018, anche i dipendenti del Gruppo costituito da 104 società e 31 stabilimenti produttivi che hanno raggiunto quota 36.372.