Ferraris pensa a Terna come driver di innovazione

(Teleborsa) – “Abbiamo stanziato 6,2 miliardi di investimento sul territorio nazionale nell’arco dei prossimi cinque anni. Si tratta del piano di investimento più alto di sempre nella storia di Terna. Oltre 700 milioni di euro saranno investiti in progetti di innovazione e digitalizzazione, elementi imprescindibili per abilitare la transizione energetica”. Lo ha detto l’Amministratore Delegato di Terna, Luigi Ferraris, che ieri a Torino, ha inaugurato il primo Terna Innovation Hub italiano, assieme alla Presidente del Gruppo Catia Bastioli e al sindaco della città, Chiara Appendino.

“Il settore elettrico sta vivendo a livello globale una profonda trasformazione, dettata da obiettivi globali, comunitari e nazionali di decarbonizzazione e sviluppo delle rinnovabili”, un processo questo – ha spiegato Ferraris – che si inserisce in un contesto di “progressiva elettrificazione dei consumi e di fenomeni climatici estremi sempre più frequenti”.

In questo panorama “Terna si pone l’obiettivo di esercitare un ruolo guida per una transizione energetica sostenibile, facendo leva su innovazione, competenze e tecnologie distintive, a beneficio di tutti gli stakeholder rilevanti e in particolare delle comunità”, ha aggiunto il CEO.