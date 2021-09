Ferrari, Vigna al volante nella transizione verso l’elettrrico

editato in: da

(Teleborsa) – Seduta sottotono per Ferrari, che presenta una flessione dello 0,22%, nel giorno in cui formalmente le deleghe passano a Benedetto Vigna, nuovo Amministratore Delegato della casa di Maranello. La noimina è effettiva da oggi 1° settembre.

Vigna entra in Ferrari in un momento cruciale, perché avrà il compito di guidare la transizione del gruppo all’elettrico, da momento che l’UE ha fissato come data ultima il 2035 per il motore a scoppio. Il manager arriva da STM

Il Presidente di Ferrari John Elkann, bel dare il bnvenuto al nuovo Ad, han sottolineato “la sua profonda conoscenza delle

tecnologie che guidano gran parte del cambiamento della nostra industria, le sue comprovate capacità di innovazione, l’approccio imprenditoriale e la sua leadership rafforzeranno ulteriormente Ferrari scrivendo nuovi capitoli della nostra storia irripetibile di passione e performance nell’era entusiasmante che ci attende”.

L’analisi settimanale del titolo Ferrari rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all’indice in termini di forza relativa del cavallino rampante, che fa peggio del mercato di riferimento. La tendenza di breve di Ferrari è in rafforzamento con area di resistenza vista a 184,9 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 182,4. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 187,3.