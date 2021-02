Ferrari sigla partnership con Richard Mille

editato in: da

(Teleborsa) – Ferrari ha annunciato una partnership pluriennale con Richard Mille in base alla quale il brand di haute horlogerie sarà sponsor e licenziatario del Cavallino Rampante.

In qualità di Team Partner e di Official Watch di Scuderia Ferrari Mission Winnow, il brand orologiero svizzero apparirà, ad esempio, sulle monoposto della squadra e sui caschi dei piloti a partire dalla prossima stagione di F1. Richard Mille sosterrà anche le altre attività di Ferrari nel motorsport come Official Timekeeper, Sponsor di Competizioni GT e del Ferrari Challenge, partner di Ferrari Driver Academy, nonchè come Technical Partner di Ferrari Esports Series e di FDA Esports Team.

Ferrari e Richard Mille avvieranno inoltre una collaborazione fra i rispettivi team di ricerca e di design per creare un’esclusiva gamma di orologi a tiratura limitata, espressione dell’eccellenza tecnologica e dello stile distintivo dei due brand.