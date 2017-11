Ferrari pensa ad un prestito obbligazionario

(Teleborsa) – Nuovo bond per Ferrari. La società del Cavallino Rampante ha annunciato l’intenzione di procedere ad una emissione obbligazionaria benchmark non garantita, subordinatamente alle condizioni di mercato. Le Obbligazioni avranno rango pari a quello di tutte le altre obbligazioni in circolazione non garantite e non subordinate di Ferrari.

Ferrari intende impiegare il ricavato dell’offerta obbligazionaria per le generali esigenze del Gruppo, ivi incluso il rimborso di finanziamenti in essere nell’ambito della linea di credito di Ferrari.

Timidamente positivo il titolo a Piazza Affari: +0,46%.