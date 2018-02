Ferrari N.V. lancia un programma di acquisto di azioni proprie

(Teleborsa) – Buyback in vista per Ferrari N.V.. La Società prevede che il Programma di acquisto di azioni proprie interesserà il riacquisto in più tranche di azioni ordinarie per un importo massimo di Euro 100 milioni.

Il Programma è destinato all’ottimizzazione della struttura patrimoniale della Società.

Le azioni riacquistate potranno essere utilizzate per soddisfare gli obblighi della Società derivanti dal piano di incentivazione azionaria annunciato dalla Società nel 2017.