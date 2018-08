Ferrari in pole position sulla scia dell’IPO di Aston Martin

editato in: da

(Teleborsa) – Giornata di guadagni per Ferrari che fin da avvio seduta svetta sul principale listini milanese. Le azioni del Gruppo mostrano un rialzo del 2,91% scambiando a 113,35 euro per azione. A dare linfa al titolo l’annuncio dello sbarco alla Borsa di Londra di Aston Martin.



La casa automobilistica britannica ha confermato le indiscrezioni stampa annunciando l’imminente IPO. Aston Martin ha presentato un documento di registrazione alla Financial Conduct Authority britannica. Il orospetto sarà pubblicato intorno al 20 settembre.

A sostenere gli acquisti delle azioni Ferrari anche i broker. Hsbc ha alzato la raccomandazione dal “hold” a “buy” e il target price da 114 a 133 euro. Banca IMI conferma il giudizio “buy” con prezzo obiettivo a 133 euro, mentre Equita SIM lascia a “buy” la raccomandazione con tp a 120 euro.