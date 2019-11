Ferrari, Camilleri soddisfatto: stima una performance “robusta” per il 2019

editato in: da

(Teleborsa) – La Ferrari non conosce crisi né rallentamenti. L’Amministratore Delegato del Cavallino Rampante, Louis Camilleri, in occasione della conference call sui risultati del terzo trimestre ha parlato di “un altro trimestre forte per tutti gli indicatori di business”, preannunciando una performance “robusta” per il 2019. “Siamo molto soddisfatti degli ordini in eccesso che continuiamo a ricevere – ha continuato il top manager – . Abbiamo rivisto al rialzo gli obiettivi per il 2019, che riflettono il forte slancio del nostro business”.

Ferrari punta in particolar modo alla diversificazione del marchio, tramite anche accordi con Armani e lo chef Massimo Bottura. Tale operazione contribuirà a circa il 10% della redditività totale della società di Maranello entro i prossimi 7-10 anni.

Da segnalare poi il lancio di una nuova macchina a Roma il 14 novembre, la quinta ad essere lanciata quest’anno dalla casa automobilistica di Maranello dopo la F8 Tributo, la 812 Gts, la F8 Spider e la SF90 Stradale.

Giornata strepitosa per il titolo in Borsa: +6,47% a Piazza Affari e +6,26% al Nyse di New York.