Ferrari acquista azioni proprie

(Teleborsa) – Ferrari, tra il 13 e il 17 maggio 2019 compresi, ha acquistato 22.775 azioni ordinarie per un controvalore pari a 2.835.878,74 euro, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie annunciato il 28 dicembre 2018.

Al 17 maggio, il cavallino rampante di Maranello deteneva il 2,50% del capitale sociale totale emesso includendo le azioni ordinarie e le azioni speciali.

Risultato negativo, in Borsa, per Ferrari che archivia la sessione in flessione dell’1,48% sui valori precedenti.