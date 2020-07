Ferragamo, ottiene finanziamento da Intesa SP con premialità su fattori ESG

editato in: da

(Teleborsa) – Salvatore Ferragamo ha sottoscritto un contratto di finanziamento con Intesa Sanpaolo, in qualità di finanziatore iniziale, che ha agito anche come global coordinator, bookrunner, e sustainability coordinator attraverso la Divisione IMI Corporate & Investment Banking.

Il finanziamento, pari a 250 milioni di euro, è articolato in una linea di credito term loan con scadenza quinquennale al 2025 e una linea di credito revolving con scadenza al 2024 e possibilità di rinnovo per un successivo anno, ciascuna per un importo di 125 milioni.

Il Finanziamento è concesso per sostenere specifici obiettivi ESG di Salvatore Ferragamo e finanziare generiche esigenze di cassa della Società, con la previsione di un meccanismo premiante al raggiungimento di determinati parametri di sostenibilità.

Grazie al Finanziamento Salvatore Ferragamo mitiga il profilo di rischio legato all’attuale situazione di mercato, consolida il già elevato indice di liquidità ed evidenzia il costante impegno della Società negli investimenti sostenibil

(Foto: © theyok/123RF)