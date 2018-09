editato in: da

(Teleborsa) – La Consob rende noto che il fondo speculativo Marshall Wace, dal 21 settembre 2018, ha ampliato le posizioni corte su Salvatore Ferragamo dall’1,1% all’1,21%.

Giornata poco mossa rispetto alla chiusura precedente, a Piazza Affari, per la maison del lusso che si posiziona a 21 euro. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata all’insegna della cautela con prima resistenza vista a quota 21,15 e con più immediato supporto in avvicinamento a 20,85.