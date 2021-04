Ferragamo, Ferruccio lascia presidenza al fratello Leonardo. Le Divelec Lemmi confermata AD

editato in: da

(Teleborsa) – Il consiglio di amministrazione di Salvatore Ferragamo, nominato oggi dall’assemblea degli azionisti, si è riunito successivamente alla stessa ed ha nominato Leonardo Ferragamo presidente non esecutivo, Michele Norsa vice presidente esecutivo e Micaela le Divelec Lemmi amministratore delegato, confermando tutti i poteri già in essere.

Il CdA, che resterà in carica per il triennio 2021-2023, risulta quindi così composto: Leonardo Ferragamo (Presidente Non Esecutivo), Michele Norsa (Vice Presidente Esecutivo), Micaela le Divelec Lemmi (Amministratore Delegato), Giacomo Ferragamo (Amministratore), Angelica Visconti (Amministratore), Peter K.C. Woo (Amministratore), Umberto Tombari (Amministratore Indipendente), Patrizia Michela Giangualano (Amministratore Indipendente), Marinella Soldi (Amministratore Indipendente), Anna Zanardi Cappon (Amministratore Indipendente).

A valle del CdA odierno, Ferruccio Ferragamo, ha commentato: “Come ho già espresso all’assemblea, lascio la Presidenza della società dopo 15 anni profondamente grato alla mia famiglia per avermi sempre supportato fattivamente in questo ruolo. La mia riconoscenza va anche alle persone che hanno lavorato con me e che hanno contribuito con la loro passione e la loro dedizione al raggiungimento e alla concretizzazione di importanti obiettivi. Cedo il testimone a mio fratello Leonardo, consapevole che continuerà a guidare l’azienda sostenendo i principi e i valori che hanno sempre contraddistinto la nostra famiglia”.

“Ringrazio la mia famiglia e i CdA di Ferragamo Finanziaria e di Salvatore Ferragamo per la fiducia che hanno riposto in me – ha aggiunto il neo Presidente Leonardo Ferragamo – È con grandissimo onore e responsabilità che accolgo questa presidenza che fu di mio padre Salvatore prima e, dopo la sua scomparsa nel 1960, per tanti anni di mia madre Wanda e successivamente negli ultimi quindici anni di mio fratello Ferruccio”.

