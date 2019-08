Ferragamo acquista azioni proprie

editato in: da

(Teleborsa) – Con riferimento al programma di acquisto di azioni proprie deliberato dall’Assemblea degli Azionisti del 20 aprile 2018, Salvatore Ferragamo comunica di aver acquistato, in data 1° agosto 2019, complessivamente 100.000 azioni proprie pari allo 0,06% del capitale sociale, ad un prezzo medio unitario di 18,83542 euro per azione, per un controvalore complessivo pari a 1.883.541,91 euro.

A seguito degli acquisti comunicati sopra, al 7 agosto, la casa di moda italiana detiene 150.000 azioni ordinarie proprie, pari allo 0,09% del capitale sociale.

A Milano, sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta di Ferragamo, che in chiusura evidenzia un moderato -0,05%.

