Ferderalberghi: conclusa a Capri l’Assemblea nazionale. Appuntamento A Parma

(Teleborsa) – Si è chiusa oggi, al Quisisana di Capri, la 69/a convention di Federalberghi. Nella giornata conclusiva l’attenzione è stata rivolta ai prossimi obiettivi che il turismo italiano non può assolutamente mancare. Il primo, in vista delle imminenti vacanze estive, è quello di portare in Italia alte percentuali di stranieri e sulle previsioni il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca si è mostrato positivo: “Oggi il mercato in Italia è diverso, sono rientrati in gioco Paesi che non c’erano (Egitto, Tunisia e Turchia) e sono rientrati con tariffe competitive e in modo aggressivo. Noi ci siamo attrezzati e le previsioni sono molto positive, soprattutto per quanto riguarda il turismo internazionale”. Ovvero americani e tedeschi ma con una maggiore apertura anche verso la Cina.

Altro obiettivo è il rilancio dell’Enit che riparte sotto la presidenza di Giorgio Palmucci, da 30 anni nel settore, fortemente voluto da Centinaio che aveva promesso un esperto a capo del “braccio armato” della promozione italiana nel mondo. “Non lo invidio – ha affermato Bocca – ma gli auguro di cuore di fare un buon lavoro sia personalmente sia perché le imprese piccole hanno bisogno dell’Enit. Fino a oggi è stato complicato, otto mesi perché le Regioni decidano un componente del cda fa già capire come si parte nel delirio”.

Sul ministro Centinaio che ieri ha partecipato all’assemblea Bocca dice: «È una bravissima persona, competente, legata alla nostra organizzazione ma con un ministero senza portafoglio, ha difficoltà a incidere e lui se ne sta rendendo conto. Ma non è colpa della persona, chiunque al suo posto non potrebbe fare di più. Serve un riaccentramento a livello nazionale di alcune materie tra cui il turismo”.

Nel weekend, la tre giorni ha visto al centro del dibattito tematiche spinose come l’abusivismo e la tassa di soggiorno con un duro botta e risposta a distanza tra gli albergatori e Airbnb sulla possibilità per la piattaforma di negoziare con i comuni un importo a titolo forfettario.

Con un incasso che nel 2019 supererà i 600 milioni di euro (130 solo nella Capitale), la tassa di soggiorno è stata definita dallo stesso Centinaio “un furto ai turisti”, un tesoretto che “molto spesso viene usato dai sindaci per andare a coprire i debiti di bilancio”. Per questo motivo il Ministro si è impegnato a renderla una “tassa di scopo vera in modo che il turista quando arriva sappia esattamente dove sarà spesa”.

Per il prossimo anno Bocca ha dato appuntamento a Parma. «Sarà la capitale europea della cultura nel 2020 e ci saranno tanti eventi nazionali assieme al consueto appuntamento con la grande fiera Cibus. Per cui abbiamo deciso di tenere la nostra 70/a assemblea proprio lì. È una città bellissima ed è importante che tutti diano una mano per valorizzarla” ha annunciato.