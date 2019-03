FerCargo, crescono le merci trasportate (48% del traffico nazionale)

editato in: da

(Teleborsa) – “Il trasporto intermodale è il futuro per la competitività delle nostre industrie, dei nostri porti e per la tutela dell’ambiente, attraverso una necessaria sinergia fra imprese ferroviarie e autotrasporto”. A sostenerlo è FerCargo, l’associazione che riunisce 17 imprese ferroviarie di trasporto merci. E la conferma della crescente importanza dei trasporti su ferro arriva dati dati diffusi ieri dall’associazione in occasione delle celebrazioni per i 10 anni di attività.

Negli ultimi quattro anni, la crescita delle merci trasportate delle imprese ferroviarie indipendenti dal Gruppo Fsi, è stata, infatti, di oltre il 40% e, alla fine del 2018, nel mercato nazionale del trasporto merci ferroviario, le imprese FerCargo rappresentano il 48% dei volumi (valore in treni-km), mentre sul versante internazionale le stesse hanno il 68% dei traffici esistenti (valore in numero di treni effettuati).

Numeri che per FerCargo, tuttavia, non sono ancora sufficienti, per questo l’associazione lancia un appello al rispetto del Libro Bianco. Attualmente la quota modale del trasporto ferroviario merci in Italia si attesta intorno al 12% quando, l’obiettivo al 2030 è stato fissato al 30%. Per raggiungerlo bisognerà quindi triplicare i volumi ferroviari attuali.

Una questione che si inserisce a pieno titolo nel dibattito sulla Tav. “Sono scelte politiche che spettano al governo. Va considerato però che la logistica è sempre più importante per la competitività del paese” ha affermato il presidente di FerCargo, Giancarlo Laguzzi. Il completamento dei corridoi ferroviari europei e l’aumento della quota modale del trasporto ferroviario merci in Italia al 30%, tuttavia, “offrirebbero anche le condizioni per il raggiungimento degli obiettivi ambientali“, ha aggiunto Laguzzi. Un problema “di assoluta priorità alla cui soluzione il contributo delle imprese ferroviarie – per il presidente di FerCargo – può essere altissimo”.

Stando agli ultimi dati, nel 2018, le aziende associate a FerCargo, per i loro servizi ferroviari, hanno fatto viaggiare sulle direttrici internazionali 72.730 treni su un totale di 108.000. Nel 2010, quando l’associazione era ancora appena nata, i chilometri percorsi dalle 11 imprese allora aderenti a FerCargo erano 4,5 milioni, mentre nel 2018 la quota di chilometri è arrivata a 22,2 milioni e le imprese associate sono diventate 17. In otto anni, poi, il numero di addetti del totale delle imprese aderenti è invece passato da 800 e 2.500.