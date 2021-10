Fenix Entertainment, procede due diligence per acquisizione Laser S. Film

(Teleborsa) – Fenix Entertainment, società quotata su AIM Italia e attiva nella produzione di contenuti cinematografici e televisivi, ha reso noto che sono in corso trattative in stato avanzato per l’acquisizione del 60% del capitale di Laser S. Film e del 60% del capitale sociale di Laser Digital Film. Le società target operano nel campo della post-produzione cinematografica e televisiva.

In merito all’operazione, Fenix Entertainment sottolinea che il 30 giugno 2021 è stato sottoscritto con il Andrea di Nardo un contratto preliminare per l’acquisto delle predette quote, che prevede un corrispettivo minimo pari a 5 milioni di euro, fermo restando che il prezzo sarà determinato a seguito del completamento di un’attività di due diligence in base ai valori di EBITDA. Il contratto prevede un’opzione call per Fenix per l’acquisto di un ulteriore 35% del capitale sociale di ciascuna società e un’opzione put per Di Nardo per la cessione a Fenix di ulteriori quote pari al 5% del capitale.



Fenix Entertainment specifica in una nota che le attività di due diligence sono ancora in corso e sarà fornita tempestiva informativa al mercato dell’esito delle stesse. In caso di positivo perfezionamento dell’operazione, Andrea di Nardo sarà nominato quale componente del Consiglio di Amministrazione di Fenix. L’operazione verrà finanziata esclusivamente facendo ricorso a risorse proprie di Fenix.

(Foto: Coyau CC BY-SA 3.0)